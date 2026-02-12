نائب:نرفض التدخل التركي بالشأن العراقي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب صفاء الجابري، اليوم الخميس، رفض مجلس النواب لأي تدخل تركي في الشأن الداخلي العراقي، مشددا على أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية التركي تمثل تجاوزا خطيرا على سيادة البلاد ومساسا باستقلال القرار الوطني. وقال الجابري في حديث  صحفي، إنّ “العراق دولة ذات سيادة!!!، ولا يحق لأي طرف خارجي أن يتدخل في شؤونه الداخلية أو يفرض رؤيته على مؤسساته الشرعية!!!”، لافتا الى أن”التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي تجاوزت الأعراف الدبلوماسية وأثارت استياءً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية”. وأضاف أن “العلاقات بين العراق وتركيا يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأن استمرار مثل هذه التصريحات يضر بالعلاقات الثنائية ويزيد من حالة التوتر”، مشيرا إلى أن “البرلمان سيقف بحزم ضد أي محاولة للمساس بسيادة العراق”. ولفت الجابري إلى أن “العراق يواجه تحديات كبيرة في المرحلة الراهنة وهو بحاجة إلى دعم إقليمي ودولي يحترم استقلاله لا إلى تدخلات خارجية تزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني”، مؤكدا أن “الموقف الوطني الموحد هو الرد الأمثل على أي تجاوزات”.

