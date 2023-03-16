نائب إطاري:سنصوت على الموازنة بدون التعمق في تدقيقها

نائب إطاري:سنصوت على الموازنة بدون التعمق في تدقيقها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي، هاتف الساعدي، اليوم الخميس، وصول موازنة 2023 الى مجلس النواب.وقال الساعدي،في حديث صحفي ، إنه “ربما ستكون هناك جلسة للبرلمان يوم السبت او الاحد المقبلين لإجراء القراءة الاولى والثانية لقانون الموازنة”، مضيفا أن “اللجنة المالية تقوم بإجراء بعض المناقلات والتعديلات على القانون لتقديمه فيما بعد للتصويت”.وتابع: “نحن كنواب على أتم الجاهزية للتصويت على موازنة 2023″، مؤكدا “تمرير الموازنة بكل سلاسة في البرلمان بالنظر لوجود التفاهمات بين حكومتي المركز والاقليم”.يذكر ان (11 نائب يدقق ويتعمق في قراءة الموازنة و318 يصوت على طريقة ” موافج”!!.

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