نائب إطاري:سنطرد الشركات الداعمة لإسرائيل

نائب إطاري:سنطرد الشركات الداعمة لإسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي  لميليشيا كتائب حزب الله  سعود الساعدي، اليوم السبت، عن المباشرة بإجراءات الحصول على اسماء الشركات المتعاونة مع الكيان الصهيوني.وقال الساعدي في حديث صحفي، ان “هناك مفاتحات نيابية للجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية من اجل الحصول على اسماء الشركات الداعمة للكيان الصهيوني”. واضاف ان “هناك عمل متواصل لجمع الأدلة وأسماء الشركات الداعمة للكيان الصهيوني في العراق وطبيعة التعاقدات التي سمح بموجبها دخول هذه الشركات للعراق والترويج لمنتجاتها”. واشار الى ان ” عملنا الرقابي والتشريعي هو التصدي للأعمال غير الشرعية المخالفة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”. ولفت إلى أن “هناك نشاطا ملفتا لشركات داعمة للكيان الصهيوني تعمل داخل العراق لابد من محاسبتها قضائيا”.

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