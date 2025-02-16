نائب إطاري: الوقت لا يسمح بتعديل قانون الانتخابات

نائب إطاري: الوقت لا يسمح بتعديل قانون الانتخابات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح رئيس تحالف تصميم الزعيم الاطاري النائب عامر فايز العامري، أن “تعديل قانون الانتخابات غير مطروح نهائيًا داخل ائتلاف إدارة الدولة أو الإطار التنسيقي”، مشددًا على أن “الوقت لا يسمح بتمرير أي تعديل، نظرًا لحاجته إلى قراءتين وتصويت، مما قد يؤثر على موعد الانتخابات”. كما وصف الحديث عن التعديل بأنه “مجرد دعاية إعلامية”.

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