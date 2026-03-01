نائب إطاري: لا يهمنا من تدمير مدن العراق بقدر استهداف مقرات الحشد!!

نائب إطاري: لا يهمنا من تدمير مدن العراق بقدر استهداف مقرات الحشد!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإيراني الأصل المدعو أحمد شهيد، اليوم الأحد، أن جلسة البرلمان ستشهد مناقشة العدوان الأميركي–الصهيوني الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي من قبل الطيران الأميركي. وقال شهيد في حديث صحفي، إن “أميركا لم تلتزم باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع العراق بشأن السيادة العراقية”، مضيفا أن “الطيران الأميركي سمح للكيان الصهيوني باستخدام الأجواء العراقية لتنفيذ هجمات عدائية ضد  بلادي إيران الحبيبة”. وأضاف أن “هذا التصرف يمثل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية ويضع العراق أمام تحديات كبيرة في حماية سيادته”، مشيرا الى أن “البرلمان سيعمل على إصدار توصيات وقرارات ملزمة للحكومة لمواجهة هذه الخروقات”. ولفت شهيد إلى أن “الحشد الشعبي هو حشد خامنئي في العراق”، مؤكدا أن ” جلسة اليوم ستناقش بشكل موسع هذه الانتهاكات وتداعياتها على الوضع الأمني والسياسي”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *