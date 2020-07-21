نائب إيراني:إخراج القوات الأمريكية من العراق أمر يجب تنفيذه من قبل الكاظمي!!

نائب إيراني:إخراج القوات الأمريكية من العراق أمر يجب تنفيذه من قبل الكاظمي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عدّ عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني جواد كريمي قدوسي انسحاب الاميركيين من العراق شرط لارساء الامن وتوطيد العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي.واشار كريمي قدوسي النائب عن اهالي مشهد الى أن “زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد مؤخرا وزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لطهران اليوم”، عادّا العلاقات “بين ايران والعراق استراتيجية والامن القومي رهن بالعلاقات مع العراق وفي المقابل يرتبط الامن القومي العراقي مع الامن القومي الايراني بشكل وثيق ولكن تواجد القواعد الاميركية في العراق وافغانستان هو الاساس لزعزعة الامن في المنطقة”.واشار الى “حساسية ايران حيال أمنها القومي، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق يستطيعان الاستفادة القصوى من العلاقات الطيبة بين الشعبين والحكومتين عبر الاعتماد على مكانتهما القانونية”.وشدد على “ضرورة تنفيذ حكومة مصطفى الكاظمي لقانون مجلس النواب العراقي بخروج القوات الاميركية من هذا البلد”.وعدّ “توطيد العلاقات بين ايران والحكومة الجديدة في العراق رهن بالتزام حكومة الكاظمي بقانون البرلمان ورغبة الشعب العراقي”.

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