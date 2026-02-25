نائب: الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني ما زال مستمرا بشأن مرشح رئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عباس حيال، اليوم الأربعاء، أن الخلاف القائم بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) حول منصب رئاسة الجمهورية يمثل خرقاً دستورياً خطيراً.وقال حيال في تصريح صحفي، أن “تمسك الطرفين بمواقفهما المتشنجة وعدم التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن المرشح للرئاسة أدى إلى تعطيل الاستحقاقات الدستورية”، لافتاً إلى أن “هذا الانسداد السياسي تجاوز التوقيتات القانونية وأثر بشكل مباشر على مسار العملية الديمقراطية”. وأضاف أن “استمرار الخلاف على المناصب والمكاسب سيترك انعكاسات سلبية على الوضعين الأمني والاقتصادي”، داعياً “القوى الكردية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الحزبية الضيقة لإنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة’. وتشهد الساحة السياسية منذ أسابيع جدلاً محتدماً بين الحزبين الكرديين حول هوية رئيس الجمهورية المقبل، الأمر الذي انعكس سلباً على استكمال الكابينة الوزارية وبقية المؤسسات التنفيذية.

