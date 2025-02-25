نائب: رئاسة البرلمان ترفض استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية

نائب: رئاسة البرلمان ترفض استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب حميد الشبلاوي، الثلاثاء، عن جمع اكثر من 100 توقيع نيابي لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية حيدر مكية، فيما اكد ان رئاسة البرلمان تعرقل الاستجواب لغاية الان.وقال الشبلاوي في مؤتمر صحفي ، إن “رئيس الهيئة متهم بالعديد من ملفات الفساد وهدر المال العام والمخالفات القانونية والإدارية”، مشيرا الى ان “نرفض الاتهامات التي وجهت الى السلطة التشريعية بالابتزاز”.وتابع، ان “المواطن لن يستطيع الحصول وحدة سكنية بسبب ارتفاع أسعارها التي وصلت الى المليار دينار”، لافتا الى ان “المجمعات السكنية مستمرة بمخالفة الضوابط الاقتصادية لهيئة الاستثمار”.وتوعد الشبلاوي: “رئاسة مجلس النواب بالتوجه الى المحكمة الاتحادية في حال الاستمرار بعدم الموافقة على استجواب رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية”، مبينا ان “هناك العديد من الملفات والمخالفات سيتم ارسالها الى هيئة النزاهة الاتحادية”.

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