نائب: زعماء الإطار قرروا تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية المُلزم شيعياً

نائب: زعماء الإطار قرروا تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية المُلزم شيعياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب فراس المسلماوي، الثلاثاء، أن قانون الأحوال الشخصية المعطل منذ فترة طويلة سيتم التصويت عليه مع بداية الفصل التشريعي المقبل. وقال المسلماوي في تصريح صحفي، ان “هناك عزماً نيابياً شيعيا اطاريا على حسم التصويت على بعض القوانين الجدلية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، مع بداية الفصل التشريعي الجديد”، موضحا ان “جميع فقرات القانون تم التصويت عليها في وقت سابق، ولا يتبقى سوى التصويت على الأسباب الموجبة، ليتم تشريعه بشكل قانوني”.وأشار إلى أن “ما تبقى من خلافات سياسية وقانونية حول بعض القوانين قابلة للحسم والتفاوض”، مؤكداً أن “بداية الفصل التشريعي ستكون موعداً لتصويت على هذه القوانين، وذلك للمضي قدماً في تشريع قوانين أخرى”،وبين أنه “من غير الصحيح أن يبقى الدور التشريعي معطلاً بسبب بعض القوانين، بينما تُترك قوانين أخرى بدون تشريع”.يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية تم عرضه في البرلمان للقراءة الأولى والثانية، ولكن التصويت عليه لم يكتمل بسبب إدراجه ضمن مجموعة من القوانين الجدلية.

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