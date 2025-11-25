نائب سابق:الاستثمار النفطي ليس في صالح العراق مما يتطلب موقفاً وطنياً لإصلاح ذلك

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب السابق معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن المطالبة باستحصال الحقوق النفطية باتت ضرورة ملحة، مشددا على أن هذا الملف يمثل أحد أهم القضايا الوطنية التي يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة المقبلة. وأوضح الكاظمي في تصريح صحفي، أن “العراق يمتلك ثروات نفطية كبيرة إلا أن استثمارها لم يكن بالمستوى المطلوب ما يتطلب موقفا وطنيا حازما لضمان الحقوق النفطية كاملة ،مبينا ان المرحلة المقبلة تستوجب معالجة هذا الملف بما يحقق العدالة الاقتصادية ويحفظ سيادة البلاد”. وأضاف أن “الحقوق النفطية يجب أن تستحصل وفق آليات واضحة وشفافة بعيدا عن الهدر والفساد وبما يضمن استفادة الشعب العراقي من ثرواته الطبيعية”.

