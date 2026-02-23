نائب: سنشرع قوانين لخدمة إيران وحشدها الشعبي

نائب: سنشرع قوانين لخدمة إيران وحشدها الشعبي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب  الإيراني الأصل أحمد شهيد، اليوم الاثنين ، أن الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستشهد اتخاذ جملة من القرارات والتوصيات المهمة، في مقدمتها قانونا الهيكلية والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي. وقال شهيد في حديث صحفي، إن “البرلمان سيعمل خلال الجلسات القادمة على “تشريع قوانين تخص الحشد الشعبي يمثل أولوية في عمل البرلمان لما قدمه من تضحيات كبيرة في سبيل حماية إيران والدفاع عنها”، مشيرا إلى أن “هذه القوانين ستعزز الوضع القانوني والحقوقي لمجاهدي الحشد”.  

