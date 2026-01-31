نائب: غياب متكرر للنواب وتعطيل عمل المجلس

نائب: غياب متكرر للنواب وتعطيل عمل المجلس
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب صفاء الحسيني، على ضرورة قيام رئيس البرلمان بكشف النواب المتغيبين عن حضور جلسة البرلمان الأخيرة، لافتا الى أهمية حضور النواب الى المجلس لتأدية واجباتهم الدستورية.وقال الحسيني فس حديث صحفي، ان “هناك حاجة ماسة لقيام رئيس مجلس النواب بالكشف عن أسماء النواب الذين لم يحضروا جلسة البرلمان الأخيرة، خصوصا ان الشفافية تقتضي إعلان الغياب أمام الرأي العام”. وأضاف ان “تكرار غياب عدد من النواب عن الجلسات يؤثر بشكل مباشر على عمل المجلس ويعطل تمرير القوانين المهمة، إضافة الى ان من حق الشعب معرفة ممثليه الذين لا يلتزمون بالحضور الى جلسات البرلمان”. وبين أن “إعلان أسماء المتغيبين سيشكل ضغطاً شعبياً على النواب ويلزمهم بالالتزام بواجباتهم الدستورية والحضور الى جلسات المجلس”، مؤكداً أن “مجلس النواب يجب أن يتعامل بجدية مع ملف الغياب وعدم التساهل فيه، كون يحمل جنبة قانونية إضافة الى انه يؤثر على سير جلسات المجلس”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *