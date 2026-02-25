نائب كردي: الأسبوع المقبل نهاية حسم المرشح لرئاسة الجمهورية

نائب كردي: الأسبوع المقبل نهاية حسم المرشح لرئاسة الجمهورية
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الأربعاء، عن استمرار قنوات التواصل بين الحزبين البارتي واليكتي لإنهاء حالة الانسداد السياسي، مؤكداً أن الأسبوع المقبل سيشهد حسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية.وقال شنكالي في تصريح  صحفي، إن “الحوارات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لم تنقطع، وهناك سعي جاد للوصول إلى تفاهمات مشتركة تتعلق بملف رئاسة الجمهورية وشكل حكومة الإقليم المقبلة”.وأضاف أن “الأجواء الحالية تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق نهائي”، مشيراً إلى أن “الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لتحديد هوية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لما ستؤول إليه نتائج الاجتماعات المكثفة بين الطرفين”.يذكر أن الخلاف بين القطبين الكرديين على منصب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الإقليم أدى إلى تأخير حسم العديد من الاستحقاقات الدستورية في بغداد وأربيل. 

