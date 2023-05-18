نائب كردي سابق:(41) قاعدة عسكرية تركية في الإقليم

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الصين تعقد قمة لبلدان آسيا الوسطى
الصين ترفض عرض دعايات سياسية لأوكرانيا من قبل بعض السفارات الأوروبية في بكين
السودان..البرهان يعفي مدير قوات الشرطة من منصبه وإنهاء خدمة سفيرين
روسيا تؤكد على متانة علاقاتها مع تركيا بغض النظر عن الفائز في انتخاباتها
اليوم..الأتراك يبدأون الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
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نائب:زيادة رواتب المتقاعدين ” عند” توفر المال لذلك!!
وزير الكهرباء “يجهل” باستثمار الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء
اليوم ..سعر صرف الدولار = 145500 ديناراً
اليوم..أكثر من (275) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب المتنفذة الفاسدة
نائب:اللجنة المالية ناقشت الموازنة وصوتت عليها داخل مبنى رئاسة الوزراء وليس في مقرها البرلماني
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مصدر سياسي:زعماء ائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين بمكافحة الفساد
لبنان:مكرمة من السوداني بمنح لبنان مليوني طن سنوياً من النفط الخام
وزيرة المالية:تمويل العجز في الموازنة عن طريق الاقتراض وارتفاع أسعار النفط وضغط الإنفاق
الشابندر: لن يستقر العراق دون إلغاء ميليشيا الحشد الشعبي
ائتلاف المالكي:إقالة الحلبوسي بعد إقرار الموازنة
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