نائب كردي سابق:(41) قاعدة عسكرية تركية في الإقليم

نائب كردي سابق:(41) قاعدة عسكرية تركية في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الخميس، عن عدد القواعد العسكرية التركية شمالي العراق.وقال محمد في حديث صحفي :”توجد في إقليم كردستان 41 قاعدة عسكرية منتشرة في محافظتي دهوك وأربيل”.وأضاف في حديث صحفي، أن “هناك الآلاف من الجنود والضباط ومختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة وهناك قواعد جوية للجيش التركي، وأجهزة مخابراتية تمارس دورا خبيثا في كردستان والعراق” على حد قوله.يشار الى ان معسكر (زليكان)، في محافظة نينوى تتواجد به قوات تركية محدودة منذ سنوات.وتم إنشاء القاعدة التي باتت فعلياً هدفاً للجماعات المسلحة في نينوى، منتصف يناير/ كانون الثاني عام 2015، من قبل الجيش التركي. وفي ما بعد اعتبرت حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن تواجد القاعدة غير شرعي وطالبت بانسحابها كما نفى العبادي وجود أي اتفاق مسبق مع تركيا، وهو ما تنفيه أنقرة، التي تؤكد أن وجودها كان بطلب عراقي رسمي.ويُعتقد أن الإصرار التركي على الاحتفاظ بهذه القاعدة الصغيرة داخل العمق العراقي، جاء بعد تحوّل مدينة سنجار الواقعة على بُعد 115 كيلومتراً غرب الموصل إلى معقل جديد لحزب العمال الكردستاني. وينفذ الجيش التركي بشكل شبه مستمر عمليات قصف على معاقل حزب العمال في شمال العراق.

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