نائب يحذر من صفقة سياسية لإعادة الحلبوسي لمنصبه

نائب يحذر من صفقة سياسية لإعادة الحلبوسي لمنصبه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس تجمع الفاو زاخو، عامر عبد الجبار ، الثلاثاء ، من صفقة سياسية لاعادة رئيس البرلمان المخلوع محمد الحلبوسي إلى منصبه. وقال عبد الجبار في حديث صحفي، إن “هناك تسويف باختيار رئيس بديل عن محمد الحلبوسي، وهذا التسويف ربما تكون خلفه صفقة سياسية “. وأضاف أن” احكام المادة 12 الفقرة ثالثا منه على وجوب اختيار الرئيس في اول جلسة بعد انتهاء عضويته او اقالته او استقالته او خلو منصبه “، لافتا الى ان رئاسة البرلمان عقدت 3 جلسات استثنائية ولم تنتخب الرئيس “. وأوضح أن ” عدم اختيار رئيس جديد للبرلمان مخالف للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”، محذرا من “تأجيل انتخاب بديل الحلبوسي لعقد صفقة سياسية لإعادة الحلبوسي إلى منصبه “.وكان الأمين العام  لحزب بيارق الخير محمد الخالدي،قد اكد ان المفاوضات بين القوى السنية  وصلت الى مرحلة حرجة، مرجحا تأجيل انتخاب رئيس البرلمان لما بعد الانتخابات المحلية”.

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