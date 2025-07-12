نائب يدعو حكومة السوداني إلى إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين إلى البرلمان

نائب يدعو حكومة السوداني إلى إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين إلى البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو مجلس النواب، ياسر هاشم، اليوم السبت، على ضرورة الإسراع في إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين الجديد إلى البرلمان، لإنصاف موظفي الدرجات الدنيا الذين يعانون من تدني الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة.وقال هاشم في تصريح صحفي، إن “تعديل سلم الرواتب يحظى بمطالبات واسعة شعبية ونيابية، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها موظفو الدرجات الدنيا”.وأضاف أن “هناك طريقًا قانونيًا آخر لمعالجة موضوع سلم الرواتب، إما عبر تعديل قانون الخدمة المدنية الاتحادي الحالي، أو عبر تشريع قانون خدمة مدنية جديد ينصف الشرائح المظلومة”.وأكد أن “مجلس النواب مستعد لتعديل سلم الرواتب فور وصول مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس الوزراء”.ودعا هاشم الحكومة إلى “الإسراع في إرسال التعديل المقترح لإقراره داخل المجلس”.

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