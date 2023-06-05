نائب يطالب بطرد النائب الثاني لرئيس البرلمان لمواقفه العنصرية ضد العراق وأهله

نائب يطالب بطرد النائب الثاني لرئيس البرلمان لمواقفه العنصرية ضد العراق وأهله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب برلماني، اليوم الأثنين، طرد الانفصالي الخائن للعراق وللكرسي الذي يشغله المدعو شا خ وان  النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، جراء مواقفه العدائية للدولة العراقية  التي رواتبه  وامتيازاته الخيالية منها ، وأضاف البرلماني الذي رفض الكشف عن أسمه ، أن شاخ وان   “يتصرف وكأنه في بلد آخر، أو من قارة أخرى، وكأنما العراق لا يعني له سوى منجم ذهب”.وأضاف، أن “هذا الأمر خطر وخاطئ بنفس الوقت، وعلى حكومة البارزاني أن تدرك جيداً أن بعدها عن الحكومة الاتحادية وبغداد سيجعلها لقمة سهلة لكل القوى الخارجية خصوصا تركيا”.وأوضح ، أن “تصرفات النائب الثاني لرئيس البرلمان لا تنم عن عقلية نيابية ويمثل الشعب العراقي”، مردفاً، أن “التجزئة السياسية والميول لمحافظة معينة أو طائفة محددة يعد خللاً كبيرا في العمل النيابي”.وبين النائب، أن “هذه المواقف لا تخدم الكرد والعملية التشريعية، وينذر بانقسامات خطيرة”، لافتا الى “وجود بعض الشخصيات التي لا تهمها الوطن بقدر مصالحهم الشخصية والحزبية”.وكان النائب الثاني شاخ وان عبد الله، قد وصف، رئيسة كتلة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد بأنها “عراقية” وليست كردية؛ نتيجة رفعها عدد من الدعاوى ضد حكومة الإقليم لدى المحكمة الاتحادية.وتثير تصرفات النائب الثاني لرئيس البرلمان، لغطاً شعبياً وسياسياً لاسيما بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية حول حصص كردستان بالموازنة، والتي طالب بعدها بتعطيل عمل اللجنة.

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