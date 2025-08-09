نائب يعترض على تمرير قائمة السفراء الجدد بسلة واحدة

نائب يعترض على تمرير قائمة السفراء الجدد بسلة واحدة
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو مجلس النواب، حسين عرب، اليوم السبت، اعتراضه على تمرير قائمة السفراء الجدد دفعة واحدة دون مناقشة فردية لكل مرشح، مؤكداً أن القائمة التي صوّت عليها مجلس الوزراء تواجه ملاحظات ولن تمر داخل البرلمان.وقال عرب في تصريح  صحفي، إن “المحاصصة السياسية حولت الدبلوماسية العراقية والسفارات إلى مقاطعات حزبية بعيدة عن مصلحة البلد”.وأضاف، أن “قائمة المرشحين مخجلة لاعتمادها على المحسوبية بعيداً عن شروط الكفاءة والمهنية”.وأشار إلى أن “هناك رفضاً نيابياً لتمرير قائمة السفراء بشكل مجمل”.ولفت إلى أن “اختيار السفراء قضية مهنية تخص تمثيل البلاد، لا المكون أو الحزب السياسي، والوزارة هي الأقدر على الاختيار وفق معاييرها وضوابطها المهنية”.

