نادي أربيل يطالب اتحاد الكرة بإجراء ضد طاقم تحكيم مباراته مع الزوراء

نادي أربيل يطالب اتحاد الكرة بإجراء ضد طاقم تحكيم مباراته مع الزوراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- لوح نادي أربيل، مساء أمس السبت، باللجوء إلى الفيفا في حال لم يتخذ الاتحاد العراقي لكرة القدم أو لجنة الحكام إجراءتهم ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق ضد الزوراء بالدوري الممتاز.وذكرت ادارة نادي أربيل في بيان رسمي، “تعرب إدارتنا عن استنكارها واستيائها الشديدين، من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق بالدوري الممتاز”.وتابعت الادارة: “خصوصا في المواجهات ال 3 بالجولات (25، 28، 29)، حيث ساهمت بشكل كبير ومباشر في التأثير على نتائج المباريات”.وأضافت: “أن إدارة نادينا تستغرب عدم معاقبة أو محاسبة الحكام المخطئين من قبل لجنة الحكام، بل وصل الأمر بمكافأتهم بتكليفهم بمباريات مهمة أخرى، متجاهلة الأخطاء التي وقعوا فيها وساهمت في خسارة الفريق لعدد من النقاط، بل أيضا ساهمت بسرقة جهود ناد كبير مثل نادينا”.واردفت: “من هذا المنطلق يحتفظ نادينا بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وخصوصا تقديم كتاب تظلم إلى الاتحاد الدولي مرفق بجميع الأخطاء التحكيمية ضد فريقنا في هذا الموسم”.واختتمت: “وذلك لحماية حقوق نادينا، إذا لم يتخذ الاتحاد العراقي أو لجنة الحكام إجراءاتهم ضد حكام مباراة فريقنا مع الزوراء وإنصاف نادينا”.

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