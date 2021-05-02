ناظم:أدلة كبيرة على من أُلقي القبض عليهم سابقاً بجريمة الفساد

ناظم:أدلة كبيرة على من أُلقي القبض عليهم سابقاً بجريمة الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، الأحد (2 أيار 2021) مواصلة لجنة مكافحة الفساد عملها بضرب الفاسدين وبإشراف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما كشف عن وجود أدلة كبيرة على من أُلقي القبض عليهم سابقاً.وقال ناظم في حديث صحفي، إن “اللجنة ستعمل على إلقاء القبض على أي شخصية تذهب بوصلة التحقيقات إليها، ومهما كانت هذه الشخصية”.وبيّن، أن “الاسماء التي تم التحقيق معها سابقاً، باتت اللجنة تحمل عليهم أدلة كبيرة لتورط تلك الشخصيات بالفساد، وستبقى اللجنة تعمل بمهنية لإتمام عملها”.وأضاف ناظم، أن “مجلس النواب متعاون كثيراً مع اللجنة والحكومة، وسيسهل مهمة رفع الحصانة عن أي نائب تتم إدانته أو يثبت تورطه بالفساد”.وفي وقت وآخر، تلقي اللجنة، القبض على عدد من المتهمين بقضايا فساد، بينهم مسؤولون في مناصب حكومية، وآخر عملية نفذتها كانت في تاريخ 14 نيسان، وأسفرت عن اعتقال مدير عام الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، رياض عبد الحسين شاغي.”

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