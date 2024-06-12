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قادة الأردن ومصر وفلسطين يطالبون بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
غوتيريش يستنكر قتل وإصابة المئات من الفلسطينيين أثناء أستعادة (4) أسرى إسرائيليين
فوز حزب “إخوة إيطاليا” في الانتخابات الأوروبية
إسرائيل قتلت وأصابت أكثر من (600) فلسطيني لاستعادة 4 أسرى
مسودة معدلة للمشروع الأمريكي بشأن الحرب في غزة
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نائب كردي:(12.67) نسبة الإقليم من موازنة 2024
المالية النيابية:(33.3) تريليون دينار تخصيصات وزارة الدفاع في موازنة 2024
مصدر كردي حكومي:(27) تريليون دينار حجم الديون التي بذمة حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية
أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع
وزارة التخطيط:الهدف الأساسي من إجراء التعداد السكاني هو التنمية
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نصائح إلى مدرب المنتخب العراقي لضمان استمرار فوز الفريق
تأمين مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس
منتخب العراق بالمواي تاي يحصد سبعة أوسمة نحاسية في منافسات بطولة العالم باللعبة
العراق يحصل على (9)أوسمة ملونة في بطولة البليارد والسنوكر للمتقدمين
المنتخب العراقي يباشر تدريباته استعداداً لمواجهة فيتنام
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- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السوداني يعلن عن استعداد العراق للدخول شريكاً مع شركة (بتروجاينا الصينية) في مشاريع البتروكيماويات خارج البلاد
السوداني:حماية العملية السياسية أهميتها أكثر من سعادة المواطن
إيران النفاق:أكثر من (6)ملايين زائر إيراني سيدخلون العراق تحت شعار “كربلاء طريق الأقصى”!!!
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
واشنطن ” قلقة ” من عدم أحترام الحشد الشعبي للقائد العام (محمد السوداني)
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