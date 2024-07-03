نقيب الفنانين العراقيين يطمئن على صحة الفنان فاروق هلال

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- غادر نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي مساء اليوم الوفد المسرحي المتواجد في المملكة الأردنية الهاشمية والمشارك ضمن فعاليات مهرجان ليالي المسرح الحر.حيث توجه بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة دبي لزيارة الفنان الكبير فاروق هلال المقيم في منزل شقيقه الفنان خالد هلال وزوجته الفنانة شمس خالد للإطمئنان على الحالة الصحية والوقوف على احتياجاته بعد مروره بوعكة صحية وتعرضه لجلطة دماغية.وبدورها نقابة الفنانين العراقيين تكفلت بمصاريف عمليته وعلاجه واحتياجاته الطبية متمنين له دوام الصحة والعافية.جاءت الزيارة برفقة المخرج العراقي الكبير صلاح كرم والفنان العراقي.