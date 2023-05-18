نواب:إيران وحشدها الشعبي وتركيا وضعف السوداني وراء شحة المياه في العراق

نواب:إيران وحشدها الشعبي وتركيا وضعف السوداني وراء شحة المياه في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا العشرات من النواب العراقيين، الخميس، رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة “استثنائية” بحضور الوزراء المعنيين لبحث أزمة شح المياه في البلاد جراء قطعها من قبل إيران  بتعاون مع حشدها وتخفيضه من قبل تركيا وضعف السوداني أمام هذا الملف الخطير.وطالب النائب جواد الغزالي في كتاب موجه إلى رئاسة المجلس ومرفق معه تواقيع 62 نائباً، بعقد جلسة استثنائية لاستضافة وزراء الموارد المائية والزراعة الخارجية والتخطيط لمناقشة شح المياه.وفي الكتاب أيضاً أكد الغزالي على ضرورة الاطلاع على خطط الوزارات لمواجهة خطر الجفاف ومدى القدرة في الحفاظ على حصص العراق المائية.ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة جفاف خطيرة جراء عدم التزام دول المنبع لإيران وتركيا  بتزويد البلاد بحصته المائية، إلى جانب شح الأمطار، وتفاقم الأزمة في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل ذروتها خلال العام الحالي حيث جفت العديد من الأنهار والأهوار وانخفضت مناسيب نهريّ دجلة والفرات بشكل كبير.

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