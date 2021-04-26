ههههههه ..ظريف:لانتدخل بشؤون العراق الداخلية!

ههههههه ..ظريف:لانتدخل بشؤون العراق الداخلية!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، أن العراق بدأ يلعب دوراً حيوياً في المنطقة”.وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، ان “العراق بدأ يلعب دوراً حيوياً هاماً بالمنطقة لدعم الاستقرار والتفاهم، لارساء السلام في المنطقة”.وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الايراني، جواد ظريف، إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين. فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ترحيب بلاده بدور العراق الذي وصفه بـ “المحوري” في المنطقة.وقال ظريف بمؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي، فؤاد حسين: “بحثنا العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، ولدينا العديد من مجالات التعاون مع العراق أمنياً وسياسياً واقتصادياً”.وأضاف قائلاً: “نحترم مبدأ حسن الجوار والسيادة، ولا نتدخل بالشؤون الداخلية”، مضيفاً أن “علاقاتنا مع العراق قوية، ونتطلع إلى تعزيزها”.وأكمل ظريف: “نتطلع إلى تعزيز الطاقة والربط السككي ومكافحة المخدرات”، مؤكداً أن بلاده “ترحب بدور العراق المحوري في المنطقة”.وفي وقت سابق من اليوم، وصل ظريف إلى بغداد، واستقبله وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الذي قال إن “ظريف سيلتقي المسؤولين العراقيين في بغداد، ومن ثم يجري زيارة إلى محافظة النجف، وأخرى إلى إقليم كردستان”.

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