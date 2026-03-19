واشنطن تصعد عسكرياً في العراق وتتوغل بعمق أكبر في إيران: “ضربات ساحقة للأذرع والعمق”

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كاين، في إيجاز صحفي من البنتاغون اليوم، أن القوات الأمريكية شنت سلسلة من الضربات الجوية المكثفة استهدفت “أذرع إيران” داخل الأراضي العراقية، وذلك رداً على تصاعد الهجمات الصاروخية وبالمسيرات التي استهدفت المصالح الأمريكية، بما في ذلك مجمع السفارة في بغداد.
تفاصيل الضربات في العراق (حسب المصادر الميدانية):
-
المواقع المستهدفة: شمل القصف مقار تابعة للحشد الشعبي في مناطق بيجي، ومطار الصينية بصلاح الدين، بالإضافة إلى مواقع في سهل نينوى والقائم غرب الأنبار.
-
الخسائر: أفادت تقارير طبية وميدانية عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الفصائل المسلحة، فيما أكد الجنرال كاين أن الهدف هو “شل قدرة هذه المجموعات على شن هجمات انتقامية”.
-
تحذير المقاومة: جاءت هذه الضربات تزامناً مع إعلان فصائل عراقية (كتائب حزب الله) هدنة مشروطة لمدة 5 أيام لوقف استهداف السفارة الأمريكية، وهو ما يبدو أن واشنطن ردت عليه ميدانياً بالاستمرار في القصف.