واشنطن تعلن اقتراب حسم العمليات في إيران وتتوعد بـ “ضربة قوية” اليوم

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الخميس، أن المهمة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في إيران تقترب من نهايتها، مؤكداً في الوقت ذاته أن طهران ستتلقى “ضربة قوية” خلال الساعات القادمة.
أبرز تصريحات وزير الدفاع (بيت هيغسيث):
منع النووي: شدد الوزير على أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الحالية ستحقق أهدافها قريباً.
خسائر إيران: كشف هيغسيث عن استهداف أكثر من 7 آلاف هدف داخل العمق الإيراني، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بأكثر من 120 سفينة إيرانية.
تراجع الهجمات: أكد الوزير تراجع الهجمات الإيرانية ضد القوات الأمريكية بنسبة 90%، معتبراً أن الولايات المتحدة تنتصر وفق شروطها.
الدور السياسي: أشار إلى أن الصناعة الإيرانية قائمة على “الأذرع المسلحة”، داعياً الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط لتقدير جهود الرئيس ترامب في هذا الصدد.