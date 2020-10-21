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نائب:الخلافات حول الدوائر المتعددة ما زالت قائمة
تحالف القوى:جولة الكاظمي الأوروبية “توقيتها غير مناسب”
القانونية النيابية:”صعوبات” أمام تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة الواحدة
مصدر أمني:تقرير مجزرة الفرحاتية سيرفع يوم غد الخميس من قبل الأمن النيابية
الهنداوي:الكتل السياسية تراجعت عن قناعتها بقانون الانتخابات
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وزارة النفط:عام 2023 وصول العراق إلى الإكتفاء الذاتي من مادة البنزين
الاقتصاد النيابية:العراق أمام الكثير من الاشكالات المالية
وزير النفط:كردستان غير ملتزمة في تخفيضات أوبك+
الكاظمي للشركات الالمانية:الورقة البيضاء ترسم طريقاً واقعياً لتجاوز الأزمات
التغيير الكردية:وجود وثائق قضائية ومصرفية عن تهريب الأموال من قبل المتنفذين بمليارات الدولارات والإصلاح يبدأ بإعادتها
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اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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