وزارة النقل:الربط السككي مع إيران من متطلبات مشروع “المقاومة”في العراق والمنطقة

وزارة النقل:الربط السككي مع إيران من متطلبات مشروع “المقاومة”في العراق والمنطقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة النقل بزعامة وزيرها القيادي في منظمة بدر الإيرانية رزاق محيبس ، أمس الأحد، عن تفاصيل تنفيذ مشروع الربط السككي البصرة – الشلامجة لنقل المسافرين مع إيران.وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل الإطاري ميثم الصافي، إن “مشروع الربط السككي البصرة – الشلامجة يتكون من عدة محاور أبرزها الجسر وإزاحة الألغام وايضا ملف التجاوزات”، لافتا الى أن “هنالك مباحثات اخيرة مع الجانب الايراني حول المشروع”.وأضاف، أنه “كانت هنالك زيارة لوفد فني من وزارة النقل الى ايران في نيسان الماضي تم التباحث حول مستجدات المشروع ونقل البضائع والمسافرين وصولا إلى سوريا لمتطلبات المشروع الإيراني الثوري “، مبينا أن “المشروع يحظى باهتمام البلدين كونه يشكل وسيلة لتعزيز  الحشد الشعبي وشقيقه الحرس الثوري من الوصول بسهولة إلى سوريا ولبنان وغرب العراق “.وتابع، أنه “تم توجيه كتاب رسمي في ما يخص الاستملاك وتم تحويل ملكية الاراضي الواقعة على خط بصرة شلامجة  من قبل الوزارات والجهات الحكومية باسم السكك والحديد”، مبينا ان “١٣ قطعة أرض كانت تابعة لمديرية شط العرب، بالاضافة الى ٢١ قطعة من بلدية البصرة و٧ قطع من عقارات الدولة وايضا ٧ قطع من الموانئ كما تم رفع دعاوى امام القضاء بتاريخ 10/1/2024 ومجموعها  16 دعوى، التي تقع في قضاء شط العرب، وواحدة منها في البصرة جزيرة السندباد وهي ايضا قطعة مختلطة بين القطاعين الخاص والعام”.وأوضح: “وصلنا الى مراحل متقدمة في ما يخص الاستملاكات من خلال تثمين القطع، و ننتظر القرار النهائي لاستملاكها، تدريجيا”. وأشار الى ” إزالة 51 موقعا متجاوزا  ، ومازالت هناك ٥٤  قطعة وينتهي ملف التجاوزات على  هذا الخط في مناطق النجيبية  والداودية وكذلك قرب مقتربات جسر خالد وأيضا منطقة جوينة “، مؤكدا انه ” تم توجيه كتاب رسمي للمحافظة  لإزالة  التجاوزات وحسم هذا الموضوع . وبين، :”اما التعارضات فقد تم توجيه عدة كتب رسمية لعدد من الوزارات والمؤسسات  لحسم هذا الموضوع بشكل كامل  “، لافتا الى انه “تمت الإجابة من قبل الوزارات كافة التي لها علاقة بالموضوع كوزارة الموارد المائية ودائرة الطرق والجسور وايضا هناك تنسيق مع  التربية لإنهاء  بعض الاستملاكات بمجرد انتهاء الفترة الزمنية للامتحانات النهائية ويتم تسليم  الاراضي الواقعة على هذا الخط”.وتابع أنه “كان هناك توجيه من محافظة البصرة، لازالة بعض الاستملاكات التي هي مركز شرطة ومقر مسيطر”، لافتا إلى تشكيل لجنة تخمينية مشتركة مع وزارة الكهرباء لإزالة  التعارضات امام الشركة الاسبانية المعنية بتنفيذ المشروع، والذي يقتصر عملها على دراسة البيئة والتصميم،  وتنفيذ البنى التحتية”.يذكر ان الربط السككي مع إيران اكبر خيانة للبلد وخرقا للأمن القومي العراقي وتهديدا للأمن القومي العربي.

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