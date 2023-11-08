وزير الكهرباء:الغاز التركمانستاني سيتم توريده إلى العراق عبر شبكة الأنابيب الإيرانية !

وزير الكهرباء:الغاز التركمانستاني سيتم توريده إلى العراق عبر شبكة الأنابيب الإيرانية !
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل ومسؤولي الطاقة في تركمانستان، امس الثلاثاء، الترتيبات النهائية لتوريد الغاز إلى العراق.وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ، أن “الوفد العراقي برئاسة وزير الكهرباء عقد اجتماعا مع مسؤولي الطاقة في تركمانستان برئاسة وزير الدولة لشؤون الغاز ماكسات باباييف، في العاصمة عشق آباد، في زيارة هي الأولى لمسؤول حكومي عراقي إلى تركمانستان”.وأضاف البيان، ان ” محاور الاجتماع تركزت على مناقشة التفاصيل والترتيبات النهائية للاتفاق على توريد الغاز التركمانستاني إلى العراق.وأكد فاضل، على ” حرص الحكومة العراقية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركمانستان في مختلف المجالات، معبرا عن تفاؤله بتوقيع اتفاق توريد الغاز في  وقت قريب”.وأشار إلى، أن ” أهمية الاتفاق في تأمين مصادر الوقود اللازمة وتنوعها، والمحافظة على استدامة توليد الكهرباء في العراق”.وتابع فاضل، فإنه “بموجب مسودة الاتفاق بين البلدين، فإن الغاز التركمانستاني سيتم توريده إلى العراق عبر شبكة الأنابيب الإيرانية المرتبطة بشبكة الأنابيب العراقية، وصولا إلى المحطات الكهربائية المنتشرة في وسط وجنوب العراق”.

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