وزير النفط يباشر بمهام عمله وزيراً للكهرباء إضافة لواجباته

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أحبار العراق- باشر وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت ( 31 كانون الثاني 2026 )، مهام عمله وزيراً للكهرباء بالوكالة. وأوضح المركز الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان ، أن “عبد الغني بدأ عمله برئاسة اجتماع موسع جمع الوكلاء ومستشاري الوزارة والمديرين العامين وكافة المسؤولين في مقر الوزارة وتشكيلاتها، لمناقشة الخطط والإجراءات الخاصة بالوزارة خلال الفترة المقبلة”.وأكد البيان أن “الاجتماع يهدف إلى تفعيل عمل الوزارة وتعزيز التنسيق بين إداراتها المختلفة لضمان استمرارية الخدمات الكهربائية”.

