وزير النقل:قطر والإمارات طلبتا استثمار ميناء الفاو

وزير النقل:قطر والإمارات طلبتا استثمار ميناء الفاو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم السبت، عن طلب دول خليجية للاستثمار في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة والذي يجري العمل على تنفيذه بوتيرة جيدة ضمن مراحله الاولى.وقال الشبلي في حديث صحفي ، ان “دولتي قطر والامارات طلبتا الاستثمار ببناء ارصفة مستقبلا او المشاركة بالادارة لميناء الفاو وهذا يبين ان هذا الميناء سيكون بوابة اقتصادية مهمة وسينافس الموانئ المطلة على الخليج”.واضاف، ان “الميناء سيشهد بناء 90 رصيفا مستقبلا ، حيث سيكون من اكبر واهم الموانئ بالمنطقة، مشيرا الى قدرته بدخول ثلاثة ملايين حاوية حال اكمال الـ 90 رصيفا في هذا الميناء”.وتاب‘، ان ” الميناء سيدر على العراق مبالغ كبيرة، مشيرا الى ان الوزارة وحكومة الكاظمي ماضية بتحدي اكماله”.

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