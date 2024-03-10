وزير سابق:(215) مليون ديناراً شهرياً مجموع رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب

وزير سابق:(215) مليون ديناراً شهرياً مجموع رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الوزير السابق القاضي وائل عبد اللطيف، الأحد،إن “رواتب المناصب العليا في العراق تتمثل بالرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة، لا تعرف قيمتها شهريا، من خلال عدم وجود ارقام دقيقة حولها”.وأضاف في حديث صحفي، ان “هناك ثلاثة قوانين مهمة تم اعدادها خلال الدورة النيابية الأولى بشأن تحديد سقف الرواتب العليا في الدولة، الا انها غُيبت عمدا ولا يعرف مصيرها لغاية الان”.ويتقاضى رئيس الجمهورية راتبا شهريا قدره (50 مليون دينار) إضافة إلى 40 مليونا بدلات وضيافات، أما رئيس مجلس الوزراء فيتقاضى 40 مليون دينار عراقي إضافةً إلى 20 مليونا بدلات وضيافات، فيما يستلم رئيس مجلس النواب 35 مليون دينار عراقي مع 20 مليونا بدلات وضيافات شهريا، .الى ذلك يتقاضى الوزير 20 مليون دينار عراقي، يضاف لها 15 مليونا بدلات وضيافات، فيكون المجموع شهريا 35 مليون دينار عراقي، فيما يكلف عضو مجلس النواب الدولة مليار و800 مليون دينار سنوياً و150 مليون دينار عراقي شهرياً و5 ملايين دينار عراقي يومياً.

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