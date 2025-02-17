يوم 22/2 مباراة منتخب العراق لقدامى اللاعبين مع نظيره اليمني في الكويت

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لمغادرة وفد منتخب العراق لقدامى اللاعبين إلى الكويت استعداداً للمشاركة في بطولة الخليج العربي الأولى لقدامى اللاعبين .

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، في حديث صحفي، إن “المنتخب العراقي سيغادر إلى الكويت بعد غدٍ الأربعاء، استعداداً للمشاركة في البطولة المقررة انطلاقها يوم السبت المقبل، الموافق 22 شباط/ فبراير الجاري”.

وأضاف أن “المنتخب سيكمل تدريباته في الكويت فور وصوله، تحت إشراف المدرب حكيم شاكر وكادره المساعد، وذلك حتى موعد خوضه أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب اليمن”.

وأشار إلى أن “الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر تنظيم 4 مباريات يومياً في الدور التمهيدي من كأس الخليج لقدامى اللاعبين، على ملعب جابر المبارك”، مبيناً أن “منتخب العراق ونظيره اليمني سيفتتحان مباريات البطولة يوم السبت المقبل، تليها مباراة السعودية والبحرين، ثم مواجهة الإمارات وقطر، وتختتم الجولة بلقاء الكويت وعُمان”.

وتشهد النسخة الأولى من البطولة مشاركة 8 منتخبات خليجية، تم توزيعها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما تتألف المجموعة الثانية من منتخبات العراق، السعودية، البحرين، واليمن .