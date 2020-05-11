أحمد راضي ممثل نادي الكرخ في اتحاد كرة القدم العراقي

أحمد راضي ممثل نادي الكرخ في اتحاد كرة القدم العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صادقت ادارة نادي الكرخ، اليوم الاثنين، على طلب الكابتن احمد راضي بمنحه تمثيل النادي كعضو هيئة عامة في الاتحاد العراقي لكرة القدم.وبذلك يكون النجم الدولي احمد راضي ممثلا للكرخ في انتخابات جمهورية كرة القدم.

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