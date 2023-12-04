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السوداني يوجه وزارة المالية بتخصيص ميزانية لانتخابات برلمان الإقليم
أكثر من (4)مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد خلال الشهر الماضي
رشيد لباقري:نحن في خدمة إيران الثورة
مصدر إطاري:حظوظ النائبين عبطان والكريم لرئاسة البرلمان ضعيفة
وزارة الكهرباء:تركمانستان ستجهز العراق (25)مليون متر مكعب من الغاز وفقا للاتفاق المبرم معها
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أكثر من (4)مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد خلال الشهر الماضي
وزارة الكهرباء:تركمانستان ستجهز العراق (25)مليون متر مكعب من الغاز وفقا للاتفاق المبرم معها
وزارة التخطيط:عدد سكان العراق سيصل إلى( 48 )مليون نسمة بحلول العام 2028
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
إيران:العراق أكبر مستورد للبضائع الإيرانية
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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أكثر من (4)مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد خلال الشهر الماضي
الزراعة النيابية تشجع على الاستثمار الزراعي في إيران بدلاً من العراق
نائب سابق:(650) ألف موظف فضائي في دوائر الدولة العراقية
رشيد يحمل قلة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة مسؤولية الجفاف في العراق وليست تركيا وإيران المساهمتان في ذلك
الإيراني العامري: برعاية الإمام خامئني أَنشَأْنَا العراق الحديث!!
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