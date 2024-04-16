أكثر من (471) مليار دينار إيردات الجمارك خلال الربع الأول من العام الحالي

أكثر من (471) مليار دينار إيردات الجمارك خلال الربع الأول من العام الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، تحقيق ايرادات خلال الربع الاول من العام، هي الاعلى منذ 10 سنوات، بحسب ما أعلنه مدير عام الهيئة حسن العكيلي.وبحسب بيان للهيئة، فقد أوضح العكيلي، أن الايرادات بلغت أكثر من 471 مليار دينار بزيادة بلغت (257.470313.542) دينار للفترة نفسها من العام السابق 2024 حيث تحققت نسبة نمو الإيرادات بمقدار 120%.وعزا العكيلي هذه الزيادة إلى تطبيق الأنظمة الإلكترونية، وتحديدا نظام أتمتة وتحديث الكمارك الأسيكودا، التي طورت العمل الكمركي وساهمت في دقة وسرعة الإنجاز، مؤكدا بأن فرض السلطة الكمركية في كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، مستندة في كل ذلك إلى القانون، وستطال اجراءاتها الفاسدين والمتهربين ومن يعينهم على مخالفة أحكام القانون الكمركي النافذ.

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