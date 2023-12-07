أكثر من (9) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا لشهر أيلول الماضي

أكثر من (9) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا لشهر أيلول الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر أيلول/سبتمبر بلغت 9.843 ملايين برميل منخفضة بـ62 ألف برميل عما سجلته في شهر آب/أغسطس الذي بلغت فيه 9.905 ملايين برميل ، ومرتفعة 436 ألف برميل عن شهر تموز الذي بلغت فيه الصادرات 9.407 ملايين برميل.

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