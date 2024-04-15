ألمانيا تمنع وزراء اليونان من الدخول إليها لتأييد بلادهم للقضية الفلسطينية

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حزب بارزاني:ستبقى بغداد تصرف الرواتب غصبا على أنفها بأمر أمريكي مقابل عدم التزامنا بقانون الموازنة
صالح:مباحثات السوداني في واشنطن ستتركز على الجانب الاقتصادي
نائب:حراك لإجراء انتخابات مبكرة
البرلمان العراقي للسوداني:رجاءً أحسم ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق!
مصدر سياسي:اختيار رئيس البرلمان ترك للنواب بعد فشل الأحزاب السنّية على اختيار أحدهم
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حزب بارزاني:ستبقى بغداد تصرف الرواتب غصبا على أنفها بأمر أمريكي مقابل عدم التزامنا بقانون الموازنة
صالح:مباحثات السوداني في واشنطن ستتركز على الجانب الاقتصادي
الاقتصاد النيابية:سرقة (20) تريليون دينار من قبل شركة الموانئ العراقية
العراق في المرتبة الرابعة عربيا بعمالة الأطفال
اليوم..سعر صرف الدولار=149750 ديناراً
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اليوم..خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
بنزيما يشترط على الاتحاد السعودي مغادرة مدرب الفريق والاستغناء عن أحد اللاعبين
شنيشل:لدي ثقة عالية بالمنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي سيواجه نظيره التايلاندي على استاد الجنوب في الوكرة
اليوم..(4) مواجهات ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم
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الاقتصاد النيابية:سرقة (20) تريليون دينار من قبل شركة الموانئ العراقية
السوداني للعراقيين في أمريكا:إيران حبيبتنا والعراق بوجود الحشد وأحزابه آمن ومستقر!!!
السوداني يترجى ولي العهد السعودي بالتدخل لمنع إسرائيل من استهداف إيران
العمليات المشتركة:الأجواء العراقية مفتوحة أمام الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة تجاه إسرائيل وأي دولة أخرى
مصدر سياسي:العراق أصبح جسراً لنقل الرسائل الأمريكية إلى إيران
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- اذاعة INN