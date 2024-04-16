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الخزانة الأمريكية:نعمل على تأهيل المصارف العراقية لغاية امتثالها للمعايير الدولية المعتمدة
أمريكا تؤكد على دعم العراق في نظام طاقة مستقر
نائب:خلو منصب رئيس الاتحاد البرلمان العربي يؤثر سلبا على العراق
حزب طالباني:زيارة السوداني إلى واشنطن حققت غايتها
(583) مليون دولار قيمة استيراد العراق من الحبوب التركية في الربع الأول من العام الحالي
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الخزانة الأمريكية:نعمل على تأهيل المصارف العراقية لغاية امتثالها للمعايير الدولية المعتمدة
أمريكا تؤكد على دعم العراق في نظام طاقة مستقر
(583) مليون دولار قيمة استيراد العراق من الحبوب التركية في الربع الأول من العام الحالي
أكثر من (471) مليار دينار إيردات الجمارك خلال الربع الأول من العام الحالي
أمريكا تقدم قرضا للعراق بقيمة (50) مليون دولار لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والكف عن استيراد الغاز من إيران
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كأساس ومساعدوه في الدوحة لمشاهدة مباراة الأولمبي العراقي ونظيره التايلاندي
اليوم..خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
بنزيما يشترط على الاتحاد السعودي مغادرة مدرب الفريق والاستغناء عن أحد اللاعبين
شنيشل:لدي ثقة عالية بالمنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي سيواجه نظيره التايلاندي على استاد الجنوب في الوكرة
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نيويورك بوست:بايدن تكلم مع السوداني على ضوء ما مكتوب له بورقة”الغش”
الاقتصاد النيابية:سرقة (20) تريليون دينار من قبل شركة الموانئ العراقية
السوداني للعراقيين في أمريكا:إيران حبيبتنا والعراق بوجود الحشد وأحزابه آمن ومستقر!!!
السوداني يترجى ولي العهد السعودي بالتدخل لمنع إسرائيل من استهداف إيران
العمليات المشتركة:الأجواء العراقية مفتوحة أمام الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة تجاه إسرائيل وأي دولة أخرى
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