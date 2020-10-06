أمير الكويت يجدد الثقة للحكومة الحالية

أمير الكويت يجدد الثقة للحكومة الحالية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى زمام الأمور الأسبوع الماضي بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، جدد الثلاثاء الثقة بالحكومة الحالية بقيادة الشيخ صباح الخالد الصباح للاستمرار في أداء مهامها والتحضير للانتخابات المقبلة.وقالت كونا “وضع سمو رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف سموه حفظه الله ورعاه حرصا على تولیة المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة سمو أمير البلاد”.

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