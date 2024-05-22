أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعلن الأعتراف رسميا بدولة فلسطين

أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعلن الأعتراف رسميا بدولة فلسطين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في البرلمان في مدريد اليوم، أن مجلس الوزراء سيصادق على الاعتراف بدولة فلسطين في 28 مايو الجاري.وقال مصدر حكومي إسباني، في وقت سابق، إن سانشيز يعتزم الإعلان، اليوم، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، ليؤكد بذلك تقريراً نشره موقع إل كونفيدنشال الإخباري في وقت سابق.أعلن سايمون هاريس، رئيس الوزراء الأيرلندي، اليوم، أن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية.وقال هاريس إنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق، أن الحكومة الأيرلندية ستعلن، اليوم، اعترافها بدولة فلسطينية، وذلك في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.وكانت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت، في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرةً أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد القتلى في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.ومنذ عام 1988، اعترفت بالدولة الفلسطينية 139 من بين 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.وقالت الحكومة الإيرلندية إن الاعتراف سيكمل جهود السلام وسيدعم حل الدولتين.وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، من هذه الخطوة، قائلةً في منشور على «إكس» إن الاعتراف «سيؤدي إلى مزيد من الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة ويعرض فرص السلام للخطر».وقالت الحكومة الأيرلندية، مساء أمس، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.أكد رئيس الوزراء النروجي، يوناس غار ستور، اليوم، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتباراً من 28 مايو برغم التحذيرات الإسرائيلية.ويتوقع أن تتخذ دول أوروبية أخرى قراراً مماثلاً اليوم. فمن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قبل ظهر اليوم تاريخ الاعتراف بدولة فلسطين، فيما دعت الحكومة الإيرلندية إلى مؤتمر صحافي عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش للكشف عن القرار نفسه، بحسب وسائل الاعلام المحلية.ونقلت قناة «إن.آر.كيه» الرسمية وصحيفة أفتنبوستن اليومية عن مصادر لم تسمّها أن الحكومة النرويجية ستعلن، اليوم، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وقال مصدر مطلع، أمس، إن الحكومة الأيرلندية ستعلن اليوم أيضاً الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.وأشارت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وتقول هذه الدول إن حل الدولتين ضروري لإحلال السلام الدائم في المنطقة.ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ووزير خارجية النرويج مؤتمراً صحفياً في الساعة في الساعة 0630 بتوقيت غرينتش اليوم بخصوص الشرق الأوسط.تتزامن هذه الخطوة مع شن القوات الإسرائيلية هجمات على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطاع غزة، الأمر الذي تسبب في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الأشخاص، وقاد لتقليص حاد في تدفق المساعدات، ما يفاقم من خطر حدوث مجاعة.وتقول النرويج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة، إنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا إذا كان لذلك تأثير إيجابي في تحريك عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.وسعت النرويج للتوسط في إحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عدة مناسبات في العقود الماضية.وقال رئيس الوزراء، يوناس جار ستوره، الشهر الماضي، إن بلاده مستعدة لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها لم تقرر بعد التوقيت.

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