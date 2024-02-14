أيمن حسين من أفضل المهاجمين في بطولة كأس آسيا

أيمن حسين من أفضل المهاجمين في بطولة كأس آسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة الفنية لكأس آسيا 2023، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، التشكيل المثالي لمنافسات البطولة، التي أقيمت على ملاعب قطر وعلى رأسها العراقي ايمن حسين ،وانتهت البطولة الآسيوية بتتويج قطر بعد الفوز في المباراة النهائية على الأردن بنتيجة 3-1 السبت الماضي. وشهد التشكيل المثالي للبطولة، تواجد العراقي ايمن حسين بموقع افضل مهاجم “رأس الحربة” و4 لاعبين من قطر.وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي: 

حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر)

الدفاع: عبد الله نصيب (الأردن) – علي البليهي (السعودية) – لوكاس مينديز (قطر) 

الوسط: كريج جودوين (أستراليا) – حسن الهيدوس (قطر) – لي كونج إن (كوريا الجنوبية) – مهدي قائدي (إيران)

الهجوم: أكرم عفيف (قطر) – أيمن حسين (العراق) – يزن النعيمات (الأردن) 

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