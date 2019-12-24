أي مصير مؤلم ينتظر النظام الإيراني وقادته!

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همزة:حراك لتشكيل تكتل سياسي كردي منافس لحزبي طالباني وبارزاني
حزب الفضيلة يرفض ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء مرفوضة من قبل الشعب
الكعبي والعاقولي للرئيس العراقي: تحالف سائرون هو الكتلة الأكبر
القيادي في تحالف البناء الحلبوسي يرد على برهم صالح بأن تحالفه هو الكتلة الأكبر وسائرون ترفض
الإصرار على ترشيح السهيل هو الإصرار على حرق العراق ..
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التابع الإيراني عبد المهدي يوافق على فتح منفذ مندلي مع إيران
النزاهة:إحباط محاولة تمرير مواد غذائية إيرانية على أساس انها من المنتوج المحلي
النزاهة:إعادة أكثر من ترليونين و140 مليار دينار خلال العام الحالي إلى خزينة الدولة
الحديثي:حكومة عبد المهدي بحاجة إلى “تخريجة” قانونية لإرسال موازنة 2020 إلى البرلمان
تحالف الفتح:شروطنا لمرشح رئاسة الوزراء دعم الحشد والمضي بالإتفاقيات التي ابرمها عبد المهدي مع إيران والصين
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
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