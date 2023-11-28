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- شبكة اخبار العراق
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النزاهة:سرقة (41) مليار دينار من إدارة محافظ ذي قار بزعامة محافظها القيادي في التيار الصدري
بعد وكت..الرقابة المالية:إنجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016
مصدر سياسي:العراق لايمكنه الدخول في مفاوضات هدنة غزة لكونه لايعترف بإسرائيل
مركز حقوقي “يذكر السوداني بتعهده” في كشف قتلة شباب جسر الزيتون في الناصرية
الزراعة النيابية:السوداني غير مكترث لأزمة المياه في البلاد
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- عربية ودولية
إتفاق عربي أوروبي على حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
مسلحون مجهولون يسيطرون على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن
مصر: احتمال تمديد الهدنة المؤقتة في غزة إلى يوم أو يومين والأردن تدعو الى تحوّل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
اليوم الأول من الهدنة ..إطلاق سراح 39 فلسطينياً مقابل 13 إسرائيليا
قطر: سريان الهدنة بين حماس وإسرائيل في الساعات القادمة
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
بعد وكت..الرقابة المالية:إنجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016
الزراعة النيابية:السوداني غير مكترث لأزمة المياه في البلاد
خبير اقتصادي:تأسيس شركة عامة مختصة باقتصاديات الكاربون لصالح العراق بيئيا وماليا
وزارة النفط:أكثر من (9) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
“سومو”:الشركات الصينية الأكثر شراء للنفط العراقي في الشهر الماضي
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- رياضية
فريق الزوراء يحافظ على رصيده بالتعادل مع العربي الكويتي
اليوم..الزوراء والعربي الكويتي ضمن المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي
الاتحاد العراقي لالعاب القوى يعلن عن إقامة بطولة الطريق (الضاحية) في الموصل
وقوع منتخب الناشئين العراقي ضمن المجموعة الأولى في بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين
المنتخب العراقي بالمرتبة 63 وفق تصنيف الفيفا الشهري
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- تحقيقات
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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- صورة وتعليق
النزاهة:سرقة (41) مليار دينار من إدارة محافظ ذي قار بزعامة محافظها القيادي في التيار الصدري
بعد وكت..الرقابة المالية:إنجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016
نائب:الجريمة المنظمة في العراق تقف ورائها فصائل الحشد وأحزابهم
مصدر سياسي:(المشهداني) مرشح تحالفي العزم والحسم لرئاسة البرلمان
على طريق “جعل العراق محافظة إيرانية”..شبكة الإنترنت العراقية تندمج مع الإيرانية لتصبح واحدة
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- اذاعة INN