إلى متى؟..العبادي:ســــــــــــــــــــــــــــ “نلاحق الفاسدين”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، ان واجب الحكومة ان تضمن نزاهة الانتخابات، معربا عن امله بأن لا تضيع الموازنة في مجلس النواب، فيما لفت إلى أن العمل الامني والاستخباري مستمر لمطاردة الارهابيين.وقال العبادي في مؤتمره الاسبوعي،إن “هناك من اراد أن يؤجل الانتخابات للحفاظ على منصبه ولكن المحكمة الاتحادية قطعت الطريق امامهم”، مبيناً ان “تمكين النازحين من المشاركة في الانتخابات أمر اساسي للحكومة ونعمل على تسهيل عودتهم”.واضاف العبادي ان “مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون الكسب غير المشروع لملاحقة الفاسدين”، موكداً انه “مستعد لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالموازنة مع لجان مجلس النواب لتمريرها بسهولة”.واكد العبادي ان “من واجب الحكومة ان تضمن نزاهة الانتخابات وآمل اني لا تضيع الموازنة في مجلس النواب”، لافتاً إلى أن العمل الامني والاستخباري مستمر لمطارة الارهابيين”.وتابع العبادي “سأتوجه لحضور مؤتمر دافوس وسألتقي الشركات الكبرى لجذبهم الى العراق”، مؤكداً “حرص الحكومة على توفير فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات”.