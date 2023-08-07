إيران:العراق سدد كافة مستحقات توريد الغاز البالغة 10 مليارات دولار

إيران:العراق سدد كافة مستحقات توريد الغاز البالغة 10 مليارات دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، تسديد العراق جزءا من ديونه المترتبة على توريد الغاز.وقالت الخارجية ، إن “العراق سدد جزءا من ديونه لإيران وتم نقل هذه الأموال لدولة ثالثة”.وأضافت أن “المحادثات التقنية ستستمر”.يشار إلى أن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق اعلن يوم الاثنين 3 تموز 2023، أن العراق سدد كافة المستحقات الإيرانية البالغة 10 مليارات دولار.

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