إيران:سنعمل مع الشركات الروسية في العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد نائب رئيس الاتحاد الإيراني للصناعات النفطية رضا باديدار ،الخميس، إن شركات النفط الإيرانية ستشارك في مشاريع إعادة إعمار العراق.وذكر باديدار في تصريح صحفي له اليوم، ان ” الشركات الإيرانية تلقت طلبات من الشركات العراقية”، مؤكدا “استعداد شركات بلاده واهتمامها في المشاركة بإعمار جنوب العراق بما فيها بغداد والبصرة”. وأضاف المسؤول الايراني، أن “هناك عقوبات كانت مفروضة على العراق، ولم يسمح لإيران العمل لأسباب سياسية، وهذا ما أعاق الشركات الإيرانية من التوجه إلى العراق، لكننا على استعداد للعمل مع الشركات الروسية، التي سيكون لها الأولوية في المشروعات المشتركة”.واوضح “بعد ذلك نتوجه إلى العراق معا لأنه دولة مجاورة ومن السهل إقامة المشاريع به بسبب قرب المسافات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بإرسال التقنيات والمهندسين”.