إيران للأمم المتحدة:لم ولن نستهدف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بل الحشد الشعبي من يقوم بذلك

إيران للأمم المتحدة:لم ولن نستهدف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بل الحشد الشعبي من يقوم بذلك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، أمير إيرواني، إن بلاده لم تشارك في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأميركية، فيما رفض بشدة الادعاءات الواردة في رسالة مندوب الولايات المتحدة.جاء ذلك في رسالة وجهها إيرواني إلى أنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك سفير الإكوادور لدى الأمم المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية في مجلس الأمن.وأوضح إيرواني أنه بالإضافة إلى رسائلنا السابقة، بما في ذلك الرسالة الأخيرة المؤرخة 20 نوفمبر 2023 (S/2023/892)، أرفض بشدة استمرار الادعاءات غير الموثقة ضد جمهورية إيران الإسلامية الواردة في الرسالة المؤرخة 28 نوفمبر ، 2023 للمندوب الدائم للولايات المتحدة.وأكد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة للمرة الثانية، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تشارك في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأميركية بل الحشد الشعبي في العراق من يقوم بذلك .وأكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أن إيران تعتبر هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة محاولة متعمدة من قبل الولايات المتحدة، الدولة المحتلة، لتبرير وعدم تجريم عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية والمنطقة.وطلب إيرواني في رسالته تسجيل هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

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