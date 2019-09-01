ائتلاف العبادي:سنتحالف مع الحكمة “لتوسيع المعارضة”

ائتلاف العبادي:سنتحالف مع الحكمة “لتوسيع المعارضة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الأحد، انه يبحث خيار تشكيل تحالف جديد مع تيار الحكمة لتوسيع جبهة المعارضة، فيما أكد أن تحالف الإصلاح والاعمار لم يعد له وجود.وقال المتحدث باسم الكتلة النيابية للائتلاف النائب فلاح الخفاجي في تصريح صحفي، إن “ ائتلاف النصريبحث خيار الانضمام إلى تيار الحكمة لبناء خارطة سياسية جديدة معارضة بناءة وبتوجهات جديدة”، مؤكدا وجود مباحثات بهذا الخصوص.وأضاف الخفاجي، أن “تحالف الاصلاح والاعمار كمؤسسة لم يعد له وجود عقب خروج رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم منه واعلانه خيار المعارضة”.وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أعلن في 23 حزيران الماضي عن استقالته من رئاسة تحالف الإصلاح والاعمار الذي يضم النصر وسائرون والحكمة والقرار وكتل اخرى بعد إعلانه المعارضة. 

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