ائتلاف المالكي:استقالة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي لفسادهم

ائتلاف المالكي:استقالة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي لفسادهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن ائتلاف دولة القانون، الأحد، عن صدور توجيهات التصويت بعدم القناعة بأجوبة مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي وبالتالي سنتجه إلى اقالة المجل. وقال النائب فراس المسلماوي في حديث صحفي ، إن “اجوبة مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي على الاسئلة التي طرحتها النائب المستجوب ضحى القصير غير مقنعة لدى اعضاء دولة القانون “، لافتا الى ان “الاستجواب مهني استند على وثائق وملفات رسمية تدين مجلس الأمناء بالفساد وخروقات قانونية  “.وأضاف أن “هناك ملفات فساد ومخالفات قانونية والجمع بين الأمر التنفيذي والرقابي لدى مجلس أمناء شبكة الإعلام “، وأشار إلى ان “نواب ائتلاف دولة القانون سيتوجهون الى التصويت بعدم القناعة بأجوبة مجلس الامناء “.وكشف مصدر لوكالة /المعلومة/ إن “أعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي قدموا استقالتهم من مناصبهم بشكل جماعي”. وأضاف، أن “الاجراء يأتي قبل ساعات من تصويت مجلس النواب على استجواب رئيس مجلس الامناء جعفر الونان”.

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